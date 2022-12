Vanessa Scalera: la mia Filumena Marturano, fragile e solitaria

Roma, 14 dic. (askanews) - Filumena Marturano arriva in tv con il volto intenso e la grande interpretazione di Vanessa Scalera. Il film diretto da Francesco Amato tratto dalla commedia di De Filippo sarà su Rai1 il 20 dicembre, con Massimiliano Gallo nel ruolo di Domenico Soriano. Dal testo scri...

Roma, 14 dic. (askanews) – Filumena Marturano arriva in tv con il volto intenso e la grande interpretazione di Vanessa Scalera. Il film diretto da Francesco Amato tratto dalla commedia di De Filippo sarà su Rai1 il 20 dicembre, con Massimiliano Gallo nel ruolo di Domenico Soriano.

Dal testo scritto da Eduardo per la sorella Titina è stato tratto “Matrimonio all’italiana” interpretato da Sophia Loren e Marcello Mastroianni e Scalera rivela che quando le è stato offerto questo ruolo un po’ di timore lo ha avuto: “Ho detto: io non lo faccio, voglio scappare, aiuto.

Per me c’è una Filumena, che si chiama Sophia Loren, imbattibile, però raccontava anche quegli anni Filumena, nel corpo, nello spirito, il dopoguerra. Io, donna degli anni Duemila, abbiamo cercato di raccontare una Filumena matura, stanca, non vinta ma con fragilità enormi e solitaria, anche”.

La storia dell’ex prostituta che, fingendosi in punto di morte, si fa sposare dallo storico amante e poi rivela le maternità nascoste per anni, diventa un racconto vivo e quasi senza tempo nel film tv di Amato, che guarda con tenerezza anche le fragilità del personaggio maschile.

Massimiliano Gallo racconta: “E’ uno che non si è rassegnato ancora all’idea che il tempo è passato. E’ fragilissimo, ha delle grandi fragilità e si trova di fronte a questo specchio, che è uno specchio che gli fa molto male, che è Filumena. Quando Filumena si mostra donna matura e dice: a questo punto abbiamo finito di giocare, lui invecchia. Volevamo raccontare soprattutto la dipendenza di loro due, di questo non detto di 25 anni, di questa brace che non si era mai spenta fra loro”.