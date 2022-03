Vanessa Spoto ha esagerato con i ritocchi estetici? I fan dei social l'hanno accusata di somigliare troppo a Giulia De Lellis.

Vanessa Spoto ha esagerato con la chirurgia plastica? Secondo i fnan dei social l’ex volto di Uomini e Donne somiglierebbe sempre di più a Giulia De Lellis.

Vanessa Spoto: la somiglianza con Giulia De Lellis

In tanti sui social hanno rimostrato di non apprezzare affatto la somiglianza tra Vanessa Spoto e Giulia De Lellis specie perché essa, secondo qualcuno, sarebbe dovuta agli eccessivi interventi con cui la Spoto avrebbe intenzionalmente tentato di somigliare di più all’influencer.

“In effetti qualche somiglianza c’è, anche nel modo in cui comunichiamo oltre che nei tratti del volto: per esempio entrambe gesticoliamo molto quando parliamo. Di sicuro a me non dispiace per nulla che si faccia un paragone del genere”, ha dichiarato Vanessa in merito alla sua famosa collega. Vanessa non ha negato inoltre di essersi sottoposta ad alcuni ritocchini e in tanti, tra i fan dei social, l’hanno apertamente criticata per questo.

“Sembra una brutta copia di GDL!”, le ha scritto qualcuno, mentre un altro utente ha aggiunto: “Sembri un’altra persona”. Vanessa Spoto ha replicato alle critiche affermando che, per lei, sarebbe fondamentale piacersi.

Vanessa Spoto: la vita privata

Vanessa Spoto è oggi single dopo la fine della relazione con Massimiliano che, a quanto pare, non è finita nel migliore dei modi.

“Ai miei occhi Massimiliano si è dimostrato una persona completamente diversa rispetto a come si raccontava nel programma.

Io provavo un sentimento molto forte, lui mi ha delusa tanto e sono arrivata a pensare che non abbia mai provato sentimenti per me”, ha dichiarato.