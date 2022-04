Vanessa Spoto e la somiglianza con Giulia De Lellis: le due sono a dir poco identiche.

Vanessa Spoto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha condiviso su Instagram alcuni scatti che hanno immediatamente destato una certa attenzione. La ragazza, oggi influencer molto seguita, è identica a Giulia De Lellis. La somiglianza ha lasciato tutti senza parole.

Vanessa Spoto: la somiglianza con Giulia De Lellis

Arrivata a Uomini e Donne per corteggiare Massimiliano Mollicone, Vanessa Spoto ha riscosso grandi apprezzamenti. Una ragazza acqua e sapone, solare e spontanea: questo è bastato per fare breccia nel cuore dei fan. Ad oggi, infatti, è molto seguita sui social, dove ha intrapreso la carriera da influencer. Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice ha postato una serie di scatti che hanno evidenziato un dettaglio sconcertante: è a dir poco identica a Giulia De Lellis.

La somiglianza lascia tutti senza parole

Se una persona dovesse imbattersi negli scatti condivisi dalla Spoto senza saperlo, potrebbe tranquillamente scambiarla per la De Lellis. Entrambe con i capelli castani lunghi, sguardo sensuale e bocca identica. Come ha fatto Vanessa a diventare un clone di Giulia? All’epoca di Uomini e Donne, infatti, questa somoglianza non c’era. Possibile che sia un modo per ricalcare il successo dell’ex di Andrea Damante? Al momento, ovviamente, non è dato saperlo.

Silenzio da parte delle dirette interessate

Gli scatti condivisi da Vanessa hanno attirato subito l’attenzione dei fan, che le hanno fatto notare la somiglianza con Giulia. E’ impossibile scorrere la bacheca Instagram della Spoto e non restare a bocca aperta. Per ora, le dirette interessate hanno preferito non commentare la strana casualità.