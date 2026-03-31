Vannacci: voto fiducia? è il credito alla moglie che cucina la trippa

Roma, 31 mar. (askanews) – “Non siamo d’accordo su questo decreto. Abbiamo già presentato degli emendamenti che si sono trasformati in ordine del giorno. Sul voto di fiducia lo scopriremo domani (oggi 31 marzo, ndr)”. Lo ha affermato lunedì 30 marzo il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, a proposito della posizione di FnV sul decreto bollette e sulla fiducia chiesta dal governo.”Volevo anche per chiarezza spiegare che cosa vuol dire votare la fiducia e che cosa vuol dire esprimersi invece nel merito del provvedimento: la fiducia, non so se lei sia sposato, è come il credito che lei dà a sua moglie anche se le cucina un piatto che a lei non piace, per esempio la trippa: non è che se sua moglie le cucina la trippa lei divorzia da sua moglie, le dà comunque credito e fiducia. Poi si esprime in merito quando la trippa non la mangia e dice a sua moglie ‘la trippa non farmela più’. Non votare la fiducia al governo o votarla, non vuole dire esprimersi specificatamente su quel provvedimento, poi è la votazione sul provvedimento che chiarisce qual è la posizione di Futuro nazionale”, ha spiegato Vannacci.”Si ricordi, la moglie e la trippa, così sicuramente non confonde con la fiducia e con l’entare in merito con il provvedimento del governo”, ha aggiunto.