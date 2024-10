Home > Sostenibilità > Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: «Mob... Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: «Mobilità sostenibile è un imperativo per un futuro a zero emissioni»

Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica racconta a Notizie.it come la mobilità sostenibile sia un imperativo per un futuro a zero emissioni