Vanno in questura per rinnovare i documenti ma erano ricercati: arrestati

Vanno in questura per rinnovare i documenti ma erano ricercati: arrestati

Vanno in questura per rinnovare i documenti ma erano ricercati: arrestati

Vanno in questura per rinnovare i documenti ma su di loro pendeva un ordine di carcerazione di sette anni fa

Una dimenticanza che è costata a due persone il fermo, vanno in questura per rinnovare i documenti ma erano ricercati e sono stati arrestati. Di certo un’amara sorpresa per moglie e marito, che evidentemente avevano dimenticato quel carico pendente con la giustizia. La grottesca vicenda è avvenuta con una coppia di 35enni di origine peruviana che avevano deciso di raggiungere la questura di Monza.

In questura per rinnovare i documenti: arrestati

Nella sede istituzionale i due avevano un appuntamento per il rinnovo dei documenti di soggiorno. Tutto immaginavano però tranne che l’esito finale: appena i due hanno consegnato la documentazione necessaria ad istruire la procedura, un poliziotto ha effettuato, come da prassi, gli accertamenti preliminari. Perciò ha interpellato i colleghi dell’ufficio Immigrazione. Poi la sorpresa: sulla coppia gravava un ordine di carcerazione per una pena di 4 mesi per l’occupazione abusiva di un appartamento a Milano nel 2016. Si tratta di una vicenda giudiziaria risalente a sette anni fa che, probabilmente, anche la coppia aveva rimosso.

Un ordine risalente a sette anni fa

Da quanto si apprende gli agenti dell’ufficio Immigrazione hanno quindi interpellato i colleghi della Squadra Mobile. E questi ultimi, una volta preso in carico l’ordine di carcerazione, hanno preso in consegna la coppia. Da quanto si apprende l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Sanquirico a Monza, mentre sua moglie a Milano a San Vittore.