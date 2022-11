Vanno via senza pagare, titolare mette le loro foto sui social dopo averle estratte dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del locale

Arriva dalla Puglia la surreale e comica vicenda di due clienti che vanno via senza pagare da un ristorante ed il titolare mette le loro foto sui social. Insomma, una cena per due ma senza il conto in Puglia, dove però un ristoratore consuma la sua “vendetta” servendosi un mezzo che ha di fatto messo alla berlina la coppia di presunti insolventi.

Non pagano, le loro foto sui social

E il ristoratore, titolare della Locanda del Macellaio di Martina Franca, in provincia di Taranto, ha anche corredato quegli scatti con un ironico post a commento: “Una sublime cena, ma per caso avete dimenticato di pagare?”. Così e con questa verve ironica pungente il titolare del ristorante in questione ha accompagnato le foto pubblicate su Facebook di due clienti, un uomo e una donna.

Immagini estratte dalla cam e pubblicate

I due poche ore fa avrebbero consumato senza pagare. Quando a tarda serata il commerciante si era accorto della “dimenticanza” dei due clienti non ha chiamato i carabinieri ma ha deciso di far notare ai due che quella “bravata” (di fatto un reato) non era passata inosservata. Perciò ha estrapolato le immagini della coppia dalle riprese di una telecamera interna pubblicandole sulla pagina Facebook dell’attività commerciale.