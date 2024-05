Vanoni all'ultima puntata di Fazio: "Non so se arrivo a ottobre..."

Vanoni all'ultima puntata di Fazio: "Non so se arrivo a ottobre..."

Roma, 13 mag. (askanews) - "É l'ultima sera... Ci saranno altre sere... Bisogna vedere se ci sono io. Non so se arrivo a ottobre": così Ornella Vanoni ospite dell'ultima puntata di Che tempo che fa con Fabio Fazio sul Nove, che il 22 settembre 2024 compirà 90 anni. In studio ha avuto un'emozionan...