Varì (Ass. Reg. Calabria): "Artigiano in fiera è occasione per farci conoscere”

Milano, 3 dic. – (Adnkronos) – “É una stagione straordinaria per la Calabria perché è un anno in cui abbiamo avuto tantissime aziende partecipanti all’Artigiano in Fiera. Sono incrementate di circa il 25% rispetto all’anno scorso, un record assoluto per la regione, ma credo anche per la Fiera, perché non esistono paesi o regioni che hanno così tanti espositori. Significa che le imprese artigiane calabresi hanno piena consapevolezza di quella che è l’opportunità di Artigiano in Fiera e vogliono venire qui a promuovere i prodotti e le loro eccellenze. Tutto questo è importante perché ci consente di valorizzare il nostro territorio, le tradizioni, i valori e le bellezze della Calabria perché la regione è davvero uno scrigno di arte, bellezza, cultura che merita di essere promossa, che merita di essere visitata. Siamo molto soddisfatti di questa partecipazione” Così Rosario Varì, assessore allo sviluppo economico e agli Attrattori culturali sui numeri e la partecipazione della Regione Calabria all’Artigiano in Fiera. “Calabria straordinaria è lo slogan che ci accompagna da 3-4 anni. C’è sempre una maggiore curiosità nei confronti della nostra regione che offre tante opportunità: mare, montagna, borghi, prodotti, eccellenze agroalimentari. La nostra terra si pone come obiettivo di essere tra le prime mete turistiche in Italia” ha concluso Varì.