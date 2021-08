Varallo, il sindaco leghista offre dieci euro a chi si vaccina: “Pagherò di tasca mia”

Il sindaco di Varallo ha deciso di offrire 10 euro a tutti coloro che decidono di vaccinarsi. Ha annunciato che metterà i soldi di tasca propria.

Il sindaco di Varallo ha deciso di offrire 10 euro a tutti coloro che decidono di vaccinarsi. Ha annunciato che metterà i soldi di tasca propria. Un modo per incentivare le persone ad aderire alla campagna vaccinale.

Sindaco offre dieci euro a chi si vaccina: la proposta a Varallo

Dopo Paolo Tiramani, il sindaco di Borgosesia e deputato della Lega, che ha offerto palestra e piscina gratis agli over 60 che scelgono di vaccinarsi, arriva una nuova proposta per spingere le persone ad aderire alla campagna vaccinale, sempre dalla Valsesia. Eraldo Botta, sindaco leghista di varallo e presidente della provincia di Vercelli, ha annunciato che offrirà 10 euro a tutti coloro che decideranno di vaccinarsi. Ha spiegato che metterà i soldi di tasca propria, che verranno consegnati, tramite ticket, a tutti coloro che si vaccineranno.

Sindaco offre dieci euro a chi si vaccina: il buono premio

Nella città del Sacro Monte, circa 7.000 abitanti, la percentuale di popolazione vaccinata è al di sopra dell’86% tra gli over 70 e oltre il 70% tra i 50 e i 59 anni. Lo scopo della proposta del sindaco è quella di raggiungere la popolazione dai 12 anni in su. “Se l’obiettivo totale è di convincere un centinaio di persone allora sarò ben felice di mettere di tasca mia un migliaio di euro.

Anche perché farò ricadere i soldi sui negozi e sulle attività commerciali di Varallo, quindi dall’edicola al ristorante” ha spiegato Eraldo Botta. Per avere il buono da 10 euro, il cittadino dovrà inviare il suo nominativo, il codice fiscale e il recapito telefonico direttamente al numero di cellulare di Botta, che prenderà appuntamento con l’Asl di Vercelli. Il cittadino potrà usufruire anche di un servizio di navetta gratuita per raggiungere l’hub vaccinale.

Quando la somministrazione verrà effettuata e verrà scaricato il Green pass, le persone riceveranno 10 euro da spendere nei negozi del luogo.

Sindaco offre dieci euro a chi si vaccina: la proposta di Botta

“Un anno fa attendevamo con ansia che la scienza ci offrisse una via di uscita tramite il tanto sospirato vaccino. Ora la scienza ha fatto il suo dovere, ed è giunta ad offrirci una soluzione: forse non l’unica, ma la migliore che abbiamo. Ora tocca a noi. Questa iniziativa è finalizzata a sensibilizzare le persone non ancora vaccinate su questa opportunità” ha spiegato Eraldo Botta. “La Valsesia crede nel vaccino perché è un territorio a vocazione turistica, e con un alto tasso di vaccinazione diventiamo ancora più appetibili ai visitatori” ha aggiunto il primo cittadino.