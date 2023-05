Si sentiva al sicuro in quell’appartamento di Varcaturo ma si ritrova i carabinieri campani alla porta e la prigione come regalo di compleanno della moglie. Un 32enne campano viene individuato dai militari che seguono la moglie nel giorno di festa. I media spiegano che quell’uomo, S.D.R, stava attendendo la moglie per festeggiare insieme il suo compleanno ma alla porta hanno bussato i carabinieri che ovviamente non avevano una torta ma le manette.

La prigione come regalo di compleanno

Il 32enne di Soccavo era ricercato da febbraio scorso perché colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli. Ora che è stato preso dovrà scontare la sua pena di 8 anni, 8 mesi e 25 giorni per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. A stanarlo i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli. I militari hanno monitorato i luoghi generalmente frequentati dal 32enne, senza trascurare il monitoraggio dei social e del web.

La moglie compiva gli anni e i militari la seguono

A tradirlo sarebbe stato un compleanno, quello della moglie. I militari hanno ritenuto che “pedinare la donna avrebbe permesso loro di localizzare il 32enne”. Seguita fino ad un appartamento di Varcaturo, località sul litorale di Giugliano, i militari hanno trovato il marito ricercato.