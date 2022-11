Varese, 16enne tenta di lanciarsi da un cavalcavia: salvata dai carabinieri

Afferrata giusto in tempo prima che si lasciasse cadere nel vuoto, a Varese una 16enne tenta di lanciarsi da un cavalcavia: salvata dai carabinieri

Una vita in pericolo per una terribile manciata di minuti in provincia di Varese, dove una 16enne tenta di lanciarsi da un cavalcavia e viene salvata dai carabinieri. I media locali spiegano che la ragazzina era ospite di una comunità per minori e che i militari, con perizia e prontezza, l’hanno fatta desistere dal proposito insano di togliersi la vita afferrandola.

Una 16enne tenta di lanciarsi da un cavalcavia

Il Giorno spiega che tutto è accaduto nella serata di sabato 12 novembre, quando una “ragazzina di 16 anni, ospite di una comunità per minori, ha minacciato di gettarsi da un cavalcavia”, a Saronno, in provincia di Varese. La minore aveva evitato il rientro all’orario previsto nel centro di accoglienza e stava per mettere in atto il suo proposito suicida. Come?

In bilico sulla balaustra sullo strapiombo

Dopo aver scavalcato la balaustra del cavalcavia da cui stava per lanciarsi è stata salvata dai carabinieri.

Gli uomini dell’Arma territoriale, che erano stati avvisati dai gestori della struttura, preoccupati per i propositi suicidi condivisi dalla ragazzina con il telefono, non hanno perso tempo. I militari hanno geolocalizzato il cellulare della ragazzina e l’hanno raggiunta, riuscendo a bloccarla e metterla in salvo. La giovanissima è poi stata condotta ospedale a Busto Arsizio.