Varese, incidente stradale con la moto: morto un ragazzo di 24 anni, gravissima una ragazza

Un terribile incidente mortale è accaduto a Varese, un giovane ragazzo di 24 anni alla guida della sua moto è morto sul colpo, grave una ragazza

Un tragico evento si è consumato nella serata di giovedì 13 maggio 2021, a Varese. Qui in un drammatico incidente stradale, in moto, il giovane 24enne Giuseppe Guzzi ha perso la vita. Si trova in condizioni gravissime, la ragazza di 17 anni, che viaggiava sulla moto con lui.

Incidente stradale a Varese, morto un ragazzo

È ancora tutta da chiarire la dinamica del drammatico incidente che si è verificato nella serata del 13 maggio, a Varese. Giuseppe Guzzi, 24 anni, viaggiava in sella alla sua moto con a bordo una giovane ragazza di 17 anni, il giovane stava percorrendo via Rovereto, nel quartiere di San Fermo, all’improvviso intorno alle ore 19:30, si è verificato un incidente dall’impatto violentissimo.

Per Giuseppe Guzzi l’impatto dell’incidente è stato fatale, la ragazza a bordo del mezzo invece sarebbe in condizioni critiche e la sua prognosi è riservata. È ancora da chiarire la causa per la quale il giovane motociclista avrebbe perso il controllo della sua Ninja Kawasaki. Secondo le parole espresse dai conoscenti, Guzzi sapeva guidare molto bene il veicolo.

Incidente stradale a Varese, morto un ragazzo: l’intervento dei soccorsi

In seguito all’incidente immediato è stato l’intervento dei soccorsi dell’Areu, della Polizia locale e dei Carabinieri.

All’arrivo dei soccorsi, le condizioni dei due passeggeri della moto sono apparse immediatamente molto critiche, tanto da rendere necessario un loro urgente trasporto presso l’Ospedale Circolo di Varese.

All’arrivo in ospedale, Guzzi sarebbe stato colpito da un arresto cardiocircolatorio che purtroppo lo ha strappato alla vita. La giovane 17enne, anche lei trasferita nella struttura ospedaliera, attualmente è in pericolo di vita, le sue condizioni sono molto critiche e la prognosi è riservata.

Incidente stradale a Varese, morto un ragazzo: il dolore dei conoscenti di Guzzi

Giuseppe Guzzi è di fatto la quarta vittima di incidente stradale mortale nelle ultime quattro settimane in provincia di Varese. C’è dolore all’interno della comunità cittadina e tra i conoscenti del giovane 24enne, che sui social, una volta appresa la notizia, hanno espresso il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del ragazzo.

Guzzi lascia una piccola bambina di pochi mesi, sua figlia. Il violentissimo impatto dell’incidente non ha lasciato scampo al giovane ragazzo, che adesso mancherà a tutti i suoi amici e ai suoi affetti.

Resta da comprendere cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo da parte del giovane.