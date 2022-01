Varese: Papatheu (Fi), 'tragedia si poteva e si doveva evitare'

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Ancora una volta, puntuale, la storia si ripete. Assistiamo a casi del genere ormai da anni nel nostro Paese. Si denuncia per rimanere, poi, indifesi, inermi. Occorre un’inversione di rotta”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia Urania Papatheu, componente della commissione parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, dopo l’infanticidio avvenuto in provincia di Varese.

“Com’è possibile -si chiede l'esponente azzurra- che il gip abbia autorizzato un genitore -già agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio per avere accoltellato un collega di lavoro, e a quanto pare con una denuncia per codice rosso per maltrattamenti familiari- a restare da solo con il figlio per il Capodanno? Qualcuno dovrà rispondere a questa domanda per una tragedia che si poteva e doveva evitare”.