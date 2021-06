Varese: riciclavano profitti spaccio, arrestati in due (2)

(Adnkronos) – Al termine delle indagini si è proceduto al sequestro preventivo – anche per equivalente, della somma oggetto delle operazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio quantificate in oltre 100 mila euro. Contestualmente ai provvedimenti cautelari personali e reali sono state eseguite, con l’ausilio di unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Malpensa, perquisizioni domiciliari nei confronti di tre indagati a piede libero che hanno portato al sequestro di ulteriore sostanza stupefacente rinvenuta presso l’abitazione di un soggetto, tratto in arresto in flagranza di reato.