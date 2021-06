Milano, 5 giu.(Adnkronos) – "Un fortissimo abbraccio a Roberto Maroni, che darà comunque una grande mano per costruire il futuro della sua Varese. Ci saremo, saremo in tanti e uniti, per vincere". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo l’annuncio di Maroni che ha ritirato la candidatura a sindaco di Varese per motivi personali.