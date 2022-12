Varese, si scusa con il paese per il figlio che commette furti

Varese, si scusa con il paese per il figlio che commette furti

In provincia di Varese una madre si scusa con il paese per il figlio che commette furti, la donna ha utilizzato la pagina social della comunità per il nobile gesto.

La storia, a suo modo bella, arriva da Samarate e l’ha raccontata Il Giorgno. Un ragazzo del posto avrebbe commesso una raffica di furti nel paese, pare siano stati, in attribuzione, una ventina, e sua madre ha trovato la forza di chiedere scusa a suo nome.

Il figlio commette furti, lei si scusa

Quel gesto riparatorio è comparso in forma scritta sulla pagina Facebook “Bacheca civica di Samarate“. Ecco cosa ha scritto la donna: “Comprendo i vostri sfoghi e probabilmente la penserei come voi se non sapessi tante cose.

Ho mosso mari e monti per poter aiutare mio figlio, ogni ente competente già dall’età di 14 anni”. E ancota: “Amore ne ho dato tanto a tutti e tre i miei figli ancor di più a lui che era estremamente sensibile e allo stesso tempo ribelle. Decisamente un ragazzo impegnativo. Assistenti sociali, tutela del tribunale dei minori, Sert e chi più ne ha più ne metta”.

“Non ho lasciato nulla di intentato”

Prosegue la madre-coraggio: “Non ho lasciato nulla di intentato perché per un figlio si dà la vita, ma ora è maggiorenne. Mi sono trovata da sola a crescere due figli lavorando otto ore al giorno, pagando l’affitto e senza mantenimento che sarebbe dovuto arrivare”. Il media spiegano che il soprannome del ragazzo sarebbe ll “Nano”, oggi 29enne. Il giovane è stato sorpreso a rubare due distinte volte all’interno di due veicoli parcheggiati, fra la fine di novembre e i primi di dicembre.