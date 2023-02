Vargas Llosa entra a far parte della Academie Francaise

Vargas Llosa entra a far parte della Academie Francaise

Vargas Llosa entra a far parte della Academie Francaise

Milano, 9 feb. (askanews) – “Surdiando il francese e leggendo instancabilmente autori francesi, aspiravo segretamente a diventare uno scrittore francese”: lo scrittore peruviano premio Nobel, Mario Vargas Llosa, ha tenuto il suo discorso di ringraziamento all’Academie Francaise alla presenza dell’ex re spagnolo Juan Carlos. Llosa, è entrato ufficialmente a far parte della prestigiosa istituzione di Parigi. E’ il primo membro a non aver mai scritto un libro in francese.