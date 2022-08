Variante Centaurus, Andreoni: “Bastano pochissimi minuti per contagiarsi”

La sotto-variante Centaurus continua a fare contagi in Italia, e il virologo Massimo Andreoni è intervenuto per chiarire la situazione attuale.

Il direttore della Simit, Massimo Andreoni, ha dichiarato, riguardo alla nuova sotto-variante di Omicron “Centaurus”, che “bastano pochissimi minuti per il contagio”.

Questo il commento di Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana malattie infettive (Simit), a rimarcare le maggiori capacità di diffondersi della nuova variante di Coronavirus soprannominata “Centaurus“. Non solo trasmissibilità, si sono ridotti anche i tempi di incubazione, pari a 24-48 ore.

Tra i dubbi più importanti da sciogliere c’è sicuramente quello legato al tasso di protezione dei vaccini contro questa nuova sotto-variante.

Non dovrebbe esserci quindi un rischio concreto di sviluppare patologie gravi, ma la raccomandazione di Andreoni è sempre di massima prudenza.

Infine, la predizione del direttore di Simit: Centaurus è destinata con tutta probabilità a diventare dominante in Italia, soprattutto in virtù del suo alto tasso di contagio.

«Certamente da una parte questo preoccupa, perché non sentivamo il bisogno di una variante ulteriore e più contagiosa, soprattutto in vista dell’autunno. In termini di gravità di malattia la Centaurus non sembrerebbe però avere una aumentata patogenicità, anche per quanto accaduto in India e negli altri Paesi dove è stata individuata. Ovviamente dobbiamo aspettare maggiori dati per poter formulare un giudizio più definitivo».