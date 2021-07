Bassetti, Variante Delta: “Il ritorno in zona gialla è una stupidaggine, rispettiamo le regole”

L'infettivologo del San Martino di Genova spiega che tornare in zona gialla non è una decisione sensata nonostante la variante Delta.

Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, ha spiegato che tornare in zona gialla non è una decisione sensata. Il medico ha spiegato che non bisogna terrorizzare e che bisogna rispettare le regole.

Variante Delta, Bassetti: ritorno in zona gialla e Green Pass

“Il ritorno alla zona gialla è una stupidaggine, dobbiamo far rispettare le regole che ci sono” sono state le parole di Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, che ha commentato le ipotesi di nuove chiusure ad agosto e il ritorno al meccanismo di divisione a colori delle Regioni. La variante Delta si sta diffondendo e questo sta facendo preoccupare molto, tanto che il ministro della Salute Roberto Speranza ha già parlato di possibili nuove chiusure.

“Se non siamo in grado di far applicare il Green Pass, di cosa vogliamo parlare. La sensazione è che questo sia un Paese che quando c’è da chiudere le scuole, i bar, i ristoranti le discoteche sono tutti bravi. Quando c’è da costruire la convivenza con il coronavirus, con alcune regole semplici come appunto il Green pass e il tracciamento, arranchiamo” ha spiegato Matteo Bassetti.

Variante Delta, Bassetti: “Basta terrorizzare le persone”

Durante un’intervista, Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ha spiegato che esclude un ritorno alla mascherina all’aperto ma che ipotizza un nuovo cambio di colori, annunciando che nel giro di qualche settimana la variante Delta sarà sicuramente dominante. Matteo Bassetti, in risposta, ha invitato a “smettere di terrorizzare le persone“. “Così non si va da nessuna parte. Cerchiamo di dare informazioni semplici e chiare, che le persone possano seguire.

L’Italia che ci restituisce la vittoria di Wembley è un’Italia nuovamente vincente. Il calcio ha saputo unire, ciò che questo maledetto virus e alcuni ignoranti avevano provato a dividere. Ora inizia un altro campionato impegnativo in cui l’Italia deve vincere ancora: quello per sconfiggere definitivamente il Covid” ha spiegato il medico del San Martino.

Variante Delta, Bassetti parla dei vaccini

Matteo Bassetti ha voluto fare un appello importante, consigliando a tutte le persone di vaccinarsi. L’appello è rivolto “a chi è indeciso o ha paura: vaccinatevi perché il virus è molto peggio. Ai no-vax non parlo più e vi invito a non considerarli. A ignorarli. Hanno esagerato in insulti, minacce, ignoranza, maleducazione e violenza. Hanno un atteggiamento anti-scientifico e vivono nel medioevo. Noi guardiamo al futuro” ha aggiunto Bassetti.