Variante Delta, Draghi: quarantena per arrivi da Gb se più casi

Roma, 14 giu. (askanews) – “Facciamo il tampone a tutti quelli che arrivano da fuori. Se dovessero ripartire i contagi, schizzare in UK dovremo reinserire la quarantena per chi arriva dall’Inghilterra ma non ci siamo ancora”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, commentando l’andamento della variante indiana del Covid-19 nel corso di una conferenza stampa al termine del G7.

“Non è quello che vediamo in questo momento” ha aggiunto, per ora Spagna e Grecia non hanno pensato di mettere la quarantena per chi arriva dalla Gran Bretagna, in ogni caso noi facciamo i tamponi a chi arriva e abbiamo evidenza se ci sono i contagi, ma come sempre in questi casi bisogna essere pronti a reagire immediatamente se le cose non vanno secondo i piani”.