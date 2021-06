Variante Delta, Fabrizio Pregliasco: “Si rischiano nuovi mini lockdown, non abbassare la guardia”

La variante Delta continua a preoccupare. Fabrizio Pregliasco consiglia di non abbassare la guardia, perché si rischiano nuovi mini lockdown.

La variante Delta continua a preoccupare. Fabrizio Pregliasco consiglia di non abbassare la guardia, perché si rischiano nuovi mini lockdown. Questa mutazione è più contagiosa e ha mostrato una variazione anche per quanto riguarda gli aspetti clinici.

Variante Delta, la preoccupazione di Fabrizio Pregliasco

L’Italia è finalmente in zona bianca, ma la variante Delta potrebbe interrompere questa libertà, con il rischio di piccole zone rosse. Questa è una convinzione di Fabrizio Pregliasco, che teme che la circolazione di questa variante possa aumentare il rischio che il Governo debba ricorrere a nuovi mini lockdown. Il virologo dell’Università Statale di Milano ha espresso la sua preoccupazione ad Agorà Estate, su Rai3. L’esperto ha spiegato che probabilmente si dovrà decidere di stabilire delle zone rosse nei territori in cui la diffusione della mutazione è più ampia.

“Questa purtroppo è l’esigenza” ha dichiarato. Quella con il Covid “sarà una convivenza ovviamente molto più civile, vista la grande quantità di vaccini” ha dichiarato Pregliasco, sottolineando che il punto da non sottovalutare è che una patologia che nella maggior parte dei casi non è grave si diffonde molto meglio.

Variante Delta, la diffusione: le parole di Pregliasco

“È molto probabile che la variante Delta dia un colpo di coda nel futuro, senza però provocare quei guai” ha dichiarato Pregliasco.

I vaccini proteggono anche contro la mutazione segnalata per la prima volta in India. Dopo la prima dose la protezione è “intorno al 30%“, mentre “con due dosi completate il virus può ‘bucare’ il vaccino rispetto alla possibilità di infezione, e quindi il soggetto può essere contagioso per altri, ma non si hanno forme gravi” ha spiegato l’esperto. La Delta è una delle tante varianti diffuse. “Ce ne sono 700 di varianti già censite; 4 sono quelle che ci inquietano, un’altra decina sono sotto osservazioni” ha spiegato Pregliasco. La Delta preoccupa di più perché è più contagiosa e ha una possibilità 2 volte maggiore di provocare effetti più seri, con una variazione anche dal punto di vista delle manifestazioni cliniche. “Il virus prima o poi arriverà a diventare più tranquillo” ha dichiarato il virologo, sottolineando che ha bisogno di ancora un po’ di tempo per diventare benevolo. “Ora avrà un colpo di coda legato a questo tentativo finale di continuare a diffondersi” ha aggiunto. Ha spiegato che le varianti sono un fatto naturale, che portano qualche problema rispetto all’efficacia delle vaccinazioni, per questo reputa che la terza dose dovrebbe essere effettuata con un vaccino aggiornato.

Variante Delta: Pregliasco invita a non abbassare la guardia

Fabrizio Pregliasco ha avuto un botta e risposta in tv con il direttore de “La Verità”, Massimo De Manzoni. “Lei trova sempre la possibilità di minimizzare, è incredibile, anche nei momenti di massima emergenza” ha dichiarato il virologo. “E lei trova sempre la possibilità di drammatizzare” ha risposto il giornalista, precisando di aver parlato sulla base di quanto detto dagli “esperti del Comitato tecnico scientifico“. Il direttore ha voluto ricordare al virologo che in passato “ha proposto l’abbronzatura con la mascherina“. “Era una provocazione per scherzare” ha risposto il virologo, sottolineando che la preoccupazione è giusta visto quello che sta accadendo nel mondo e che il virus continuerà a circolare.