Variante Delta, Fauci: “La prossima mutazione potrebbe essere più grave, sarebbero guai”

L'epidemiologo Fauci lancia l'allarme sulla variante che seguirà la Delta: potrebbe essere altrettanto contagiosa e più grave.

Anthony Fauci ha affermato che la prossima mutazione del virus potrebbe essere peggiore della Delta: se avrà una capacità di trasmissione altrettanto elevata e sarà anche più grave, “allora potremmo davvero essere nei guai“.

Fauci sulla variante Delta

Intervistato dal sito di notizie McClatchy, il virologo ha manifestato l’importanza di fermare, soprattutto attraverso la vaccinazione, la diffusione dei casi che in America si avviano ad essere almeno 100 mila al giorno.

Nel ribadire come la recente impennata dei contagi abbia colpito prevalentemente le persone non vaccinate, ha ricordatto che negli Stati Uniti ci sono ancora 93 milioni di cittadini che potrebbero essere immunizzati ma che non lo hanno ancora fatto.

“Le persone che non vengono vaccinate pensano erroneamente che riguardi solo loro, ma non è così. Riguarda anche tutti gli altri“, ha aggiunto.

Fauci sulla variante Delta: “Negli USA crescono i contagi”

L’epidemiologo ha inoltre spiegato che gli Stati Uniti hann avuto la fortuna di avere a disposizione vaccini che hanno resistito alle varianti suggerendo che potrebbe non essere così se dovessero emergere ceppi ancora più gravi. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, gli USA hanno una media settimanale di nuovi casi positivi pari a 94 mila al giorno. Un numero in crescita del 48% rispetto alla settimana precedente.