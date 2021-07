Variante Delta, focolaio in un centro commerciale di Sydney: 188 persone positive

In un centro commerciale di Sydney, in Australia, è scoppiato un focolaio di variante Delta e 188 persone sono risultate positive.

In un centro commerciale di Sydney, in Australia, è scoppiato un focolaio di variante Delta e 188 persone sono risultate positive. Questa variante continua a preoccupare a causa della sua contagiosità.

Variante Delta: focolaio a Sydney

A Sydney, in Australia, è scoppiato un nuovo focolaio all’interno di un centro commerciale. Come riportato dai media locali, negli ultimi giorni sono state scoperte 188 persone positive alla variante Delta del Covid. Le autorità sanitarie hanno invitato tutta la popolazione che si era recata a fare la spesa al Bondi Junction Westfield ad autoisolarsi. “Chiunque fosse presente tra le 14:00 e le 19:00 di martedì 29 giugno o tra le 17:30 e le 18:30 di mercoledì 30 giugno, è uno stretto contatto di un caso confermato.

Chiunque sia stato lì sabato 26 giugno, tra le 16:20 e le 16:40 o tra le 19:00 e le 20:00 è un contatto casuale. Dovrebbero cercare il test e autoisolarsi immediatamente e continuare il loro isolamento per 14 giorni interi, indipendentemente dal risultato del test” è stato l’annuncio.

Variante Delta, focolaio a Sydney: le parole di Kerry Chant

“Non occorrono più fino a 15 minuti per trasmettere il virus mortale.

Può essere un ‘momento fugace’ di soli 5-10 secondi. Abbiamo visto le telecamere di videosorveglianza del supermercato, due persone sono chiaramente una di fronte all’altra, camminano in direzioni opposte nel corridoio senza fermarsi, sono vicini ma per pochissimo tempo. Entrambi ora sono positivi alla variante Delta” ha dichiarato Kerry Chant, chief Health Officer di SW. Questo significa che basta davvero poco per contagiarsi, a differenza del ceppo originario del Covid. Le persone nel centro commerciale sono state vicine per pochissimo tempo, ma nonostante questo sono state trovate 188 persone positive alla variante Delta del Covid.

Variante Delta, focolaio a Sydney: le parole della virologa

Secondo alcuni media locali, due persone non indossavano la mascherina e si tratta di un dettaglio fondamentale. Il contagio si sarebbe diffuso dal caffè ad un noto fast food presente all’interno del centro commerciale. Lara Herrero, virologa della Griffith University, ha spiegato che il virus è rimasto nell’aria ed è stato respirato dalle persone. “Il virus è rimasto nell’aria abbastanza a lungo da consentire alla sfortunata persona di respirare ed essere infettata. Il Delta sembra il ceppo più trasmissibile fino a questo momento” ha dichiarato il medico.