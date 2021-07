Variante Delta in Toscana, boom di casi: 5 Comuni con numeri da zona rossa

La variante Delta sta colpendo anche la Toscana, portando ad un boom di casi. Cinque comuni hanno dei numeri da zona rossa.

La variante Delta sta colpendo anche la Toscana, portando ad un boom di casi. Cinque comuni hanno dei numeri da zona rossa. Un aumento di contagi che sta facendo salire notevolmente la preoccupazione.

Variante Delta in Toscana: boom di casi

In Toscana sta continuando a salire l’incidenza di nuovi casi di contagio da Covid ogni 100mila abitanti. Nella settimana appena trascorsa i nuovi positivi sono stati 2.595. 884 sono stati segnalati dalla Asl Toscana Nord Ovest, con un’incidenza 70,71, 1.266 sono stati segnalati dalla Asl Toscana Centro, con un’incidenza 79,16 e 445 sono stati segnalati nella Asl Toscana Sud Est, con un’incidenza 54,3.

La variante Delta inizia a far preoccupare in modo molto serio la Regione, che ha subito un vero e proprio boom di contagi. La situazione è sempre più delicata, come sta accadendo anche in altre regioni italiane.

Variante Delta in Toscana: 5 comuni con numeri da zona rossa

In base al numero di abitanti di ogni località, anche pochi casi di Covid possono far aumentare notevolmente l’incidenza. Per il momento ci sono cinque comuni toscani che hanno superato la vecchia soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti in 7 giorni.

Nei mesi scorsi questa soglia faceva scattare la zona rossa con le varie restrizioni. 4 comuni si trovano in Garfagnana, e sono Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Pieva Fosciana, Castiglione Garfagnana. Il quinto, invece, è nell’aretino, e si tratta di Castel Focognano. Con il nuovo decreto del governo, gli indicatori per i cambi di colore delle regioni sono importanti e si basano soprattutto sul numero di malati di Covid in ospedale, e non sull’incidenza.

Questi alti livelli di incidenza, di conseguenza, non determinano misure di contenimento più severe.

Variante Delta in Toscana: sale la preoccupazione

Nei cinque comuni e anche in altri della Toscana, le varianti del Covid, in modo particolare la Delta, si stanno diffondendo rapidamente. La situazione sembra diventare ogni giorno più preoccupante, nonostante il cambio dei parametri decisi dal governo per il cambio di colore delle regioni. Questo aumento dei contagi sicuramente non porterà nuove restrizioni, ma resta lo stesso molto proccupante, soprattutto tenendo conto che la variante Delta si diffonde sempre più rapidamente. Si tratta di una variante molto più contagiosa rispetto al ceppo originario.