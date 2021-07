Variante Delta, Ricciardi: “Bloccare i voli dal Regno Unito, situazione fuori controllo”

Secondo Ricciardi è necessario bloccare al più presto i voli dal Regno Unito per limitare la diffusione della variante Delta.

Il consigliere del ministro ella Salute Walter Ricciardi ha manifestato la necessità di bloccare i voli provenienti dal Regno Unito per frenare il diffondersi della variante Delta: nei paesi britannici, ha sottolineato, la situazione è fuori controllo ed è fondamentale prendere misure interne.

Ricciardi sui voli dal Regno Unito

Intervenuto durante la trasmissione In Onda su La7, l’esperto ha ricordato che “il virus è insidiosissimo e ingannatore e la Gran Bretagna in maniera scriteriata gli sta spalancando le porte tanto cbe in una settimana i casi sono triplicati“. Secondo lui da 50.000 passeranno a 100.000 e poi a 150.000 tanto che alcuni scienziati chiederanno al governo britannico di tornare indietro rispetto alla decisione che prevede l’eliminazione di ogni restrizione a partire dal 19 luglio.

Ricciardi sui voli dal Regno Unito: “Paese che va bloccato”

Data la situazione contagi, il suo consiglio al ministro Speranza è stato quello di bloccare i voli senza se e senza ma come stanno pensando di fare anche altri paesi. “Arrivano ogni giorno voli da Londra, è un paese che va bloccato e che ha fatto entrare la variante indiana in Europa, tenendo aperti i voli con l’India per due settimane“, ha aggiunto.

Quanto specificamente alla variante Delta, Ricciardi ha affermato che sta compromettendo un po’ la protezione contro l’infezione: stando agli studi attuali i vaccini proteggono al 75% dall’infezione ma dalla malattia grave. Se però il virus continua a circolare, continueranno a emergere mutazioni che possono farci correre il rischio legato ad una protezione meno efficace.