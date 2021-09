Uno studio sulla rara variante egiziana in Lombardia consiglia di tenere la diffusione della mutazione del Covid sotto monitoraggio.

Uno studio effettuato sulla variante egiziana in Lombardia, identificata per la prima volta mesi fa, raccomanda “uno stretto monitoraggio nella sua diffusione e possibilmente l’inclusione nella lista delle varianti di interesse“. Si tratta di una mutazione che per il momento ha causato soltanto una vittima, una donna di 79 anni ospite di una casa di cura.