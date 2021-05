Variante indiana, l’Oms cambia la classificazione da “rilevante” a “pericolosa”

L'Oms ha deciso di cambiare la classificazione da "rilevante" a "pericolosa" per la variante indiana del Covid.

L’Oms ha cambiato la classificazione della variante indiana del Covid da “rilevante” a “pericolosa”. Questa variante, B.1.617, potrebbe essere realmente più pericolosa e anche più contagiosa, come è stato più volte sottolineato dagli esperti.

Variante indiana, l’Oms cambia la classificazione

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato la variante indiana del Covid, B.1.617, come “preoccupante”, in quanto è considerata molto più pericolosa delle altre. “Ci sono informazioni secondo cui la mutazione B.1.617 è più contagiosa” ha spiegato la dottoressa Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico della lotta al Covid-19 presso l’Oms. La dottoressa ha spiegato che, anche se servono ulteriori studi più approfonditi, ci sono diversi elementi che fanno capire che questa mutazione ha un grado di resistenza ai vaccini.

Per questo è stata classificata come una variante ad alto grado di preoccupazione e di pericolosità.

Variante indiana, più contagiosa e pericolosa

La dottoressa ha spiegato che verranno presto resi noti ulteriori dettagli, con la pubblicazione del rapporto epidemiologico settimanale dell’Oms. Ci sono ancora in corso diverse ricerche sulla variante indiana. La cosa certa è che si parla di una mutazione molto più pericolosa del virus originale. Questa variante è stata sequenziata in più di 30 Paesi in tutto il mondo, compresa l’Italia.

Fino ad oggi il ceppo B.1.617 era stato classificato come variante “d’interesse” dall’Oms. La riclassificazione viene fatta ogni volta che una variante soddisfa dei criteri specifici, come la più alta trasmissibilità, una ridotta neutralizzazione da parte degli anticorpi o una ridotta efficacia dei vaccini.

Variante indiana, la situazione drammatica in India

La variante indiana del Covid al momento sembra avere tutte le caratteristiche che servono per una riclassificazione. Si ritiene che questa mutazione sia la responsabile della situazione drammatica che sta accadendo in India. Solo nella giornata di ieri, in India, ci sono stati 366.161 nuovi casi di Covid e 3.754 morti. Si tratta di numeri molto alti, anche se c’è stato un lievissimo calo rispetto ai picchi dei giorni passati. Gli esperti ritengono che i numeri reali potrebbero essere molto superiori rispetto a quelli riportati dalle autorità sanitarie. Il sospetto è che ci siano milioni di persone che sfuggono completamente alle diagnosi.