Variante Lambda “di interesse” per l’Oms: è già presente in 29 paesi

La variante Lambda è stata giudicata di interesse dall'Oms: gli esperti stanno verificando la sua contagiosità e l'eventuale resistenza agli anticorpi

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha definito “variante di interesse” la mutazione Lambda, il ceppo rilevato per la prima volta in Perù nell’agosto 2020 e presente in 29 paesi. Gli esperti stanno osservando il suo comportamento in termini di contagiosità prima dell’eventuale inclusione nella categoria delle varianti preoccupanti (Alpha, Beta, Gamma e Delta).

Variante Lambda di interesse per l’Oms

Secondo le autorità peruviane citate nel rapporto settimanale dell’Oms, l’81% dei casi di Covid-19 diagnosticati da aprile in Perù sono associati al ceppo Lambda. Attualmente rilevato in 29 stati, soprattutto in America Latina, il suo comportamento è sotto osservazione per verificare il potenziale aumento della trasmissibilità e della resistenza agli anticorpi neutralizzanti.

Secondo la definizione dell’organismo mondiale, una variante di interesse (VOI) è una mutazione che causato un buon numero di focolai di Covid-19 in alcuni paesi o che sembrano essere alla base di un aumento dei casi.

Potrebbe inoltre avere una maggiore contagiosità rispetto al ceppo originario o potrebbe essere tale da sfuggire al riconoscimento da parte del sistema immunitario, eventualmente rendendo meno efficaci i vaccini.

Gli studi che l’Oms sta conducendo serviranno proprio a capire se la variante Lambda abbia queste caratteristiche per inserirla eventualmente tra quelle ritenute preoccupanti.