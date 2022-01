Variante Omicron 2, accertati i primi due casi in Liguria

Dopo un sequenziamento di routine al Policlinico San Martino di Genova, sono stati accertati due casi di pazienti positivi a Omicron 2.

Variante Omicron 2, sequenziati due casi in Liguria

Sono i primi positivi alla nuova mutazione verificati nella Regione. Così è emerso in seguito a un sequenziamento di routine all’ospedale San Martino di Genova. Il secondo caso, invece, è emerso dal sequenziamento di un campione derivante dal monitoraggio nazionale, che coinvolge il laboratorio di Igiene diretto dal professor Giancarlo Icardi.

La Omicron BA.2 da alcuni giorni è stata individuata in Italia, ma è già diffusa in oltre 40 Paesi.

Presenza massiccia in particolare in alcuni Stati dell’Asia e in Danimarca, dove è stata riscontata in più della metà dei nuovi positivi.

Variante Omicron 2, la sua presenza in Italia

Carlo Federico Perno, responsabile di Microbiologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, ha assicurato che la presenza della nuova mutazione del Covid-19 è ancora contenuta.

Infatti, ha dichiarato: “Al momento, che io sappia, è ancora largamente minoritaria, tenendo sempre presente che questo è un campo in tale evoluzione che il dato cambia rapidamente.

In altri Paesi ce n’è un po’ di più”.