Variante Omicron, 8milioni di prenotazioni cancellate: 24 milioni di italiani non partiranno

Per i dati di Demoskopika a causa della variante Omicron circa 8milioni di prenotazioni sono cancellate e ben 24 milioni di italiani non partiranno.

Gli ultimi dati di Demoskopika evidenziano come la nuova recrudescenza del covid in Italia e l’incognita al momento rappresentata dalla variante Omicron abbiano inciso sulle usanze e sui viaggi degli italiani durante le feste di Natale. Nello specifico sarebbero 8milioni le prenotazioni cancellate.

Nello specifico il 52% degli italiani avrebbe decisio di andare in vacanza a fine anno, il 24% dei qual avrebbe già prenotato, mentre un 15% sarebbe ancora indeciso. In numero assoluto a partire saranno 18 milioni di persone, con 9 su 10 che preferiranno le mete italiane a quelle straniera.

Il 48% degli italiani ha deciso di non partire, con 8milioni di persone che, come detto, hanno cancellato le loro precedenti prenotazioni.

Tra chi ha deciso di non partitre il 12,4% lo fa per timori legati al covid e alla variante Omicron, il 16%, ovvero 8 milioni di persone, ha cancellato le proprie prenotazioni dopo la diffusione delle notizie sulla nuova mutazione.

Chi invece ha deciso di partire per le vacanze di Natale predilige la montagna, 31%, le città d’arte, 27,1%, la campagna, 14,3%, il lago, 11,9%, il mare, 9,6%, le terme, 6,1%. Il 29% dei vacanzieri ha scelto come struttura ricettiva l’albergo, il 12,1% il villaggio turistico, il 27% i bed and breakfast, il 4,8% l’agriturismo e l’1,2% il campeggio.