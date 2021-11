Variante Omicron, continuano ad aumentare i casi: 13 passeggeri positivi in Olanda

Continuano a salire i casi positivi alla variante Omicron in tutto il mondo. Poche ore fa la conferma di 13 nuovi positivi in Olanda

La variante Omicron continua a circolare indisturbata in Europa. Tra ieri ed oggi è stato scoperto il primo caso in Italia e poco fa è stata confermata la presenza di variante Omicron in 13 passeggeri atterrati venerdì in Olanda e provenienti dal Sudafrica.

Variante Omicron trovata in 13 soggetti in Olanda

A rendere note queste informazioni sono state le autorità olandesi. Del volo atterrato venerì scorso, 26 novembre 2021, 61 persone sono risultate positive al Covid-19. Attualmente si stanno analizzando tutte le sequenze genomiche del virus in coloro che sono risultati positivi. Di questi sono stati confermati 13 positivi alla varianre Omicron. In Olanda, rendono noto che c’è una buona probabilità che questa variante potrebbe essere trovata anche in altri soggetti.

Le analisi di laboratorio sono ancora in corso.

La variante Omicron in Italia

La variante Omicron sta già scatenando il panico in tutto il mondo. In Italia, il ministro della Salute Speranza, ha detto di non sottovalutarla ma anche che non ci saranno ulteriori restrizioni. L’opinione comune è che i vaccini non diano sufficiente protezione nei confronti di questa variante. Questo però non è stato ancora verificato e non può essere affermato con certezza.

Tra ieri e oggi, in provincia di Caserta, è stato individuato il primo paziente positivo alla variante Omicron.

La variante Omicron: sintomi

La variante Omicron, risponde al nome di B.1.1.529. Isolata per la prima volta in Sudafrica, dai nuovi studi condotti nel Paese africano, si è scoperto che questa presenta sintomi insoliti ma lievi. A fare il quadro della situazione è Angelique Coetzee, presidente della South African Medical Association. La dottoressa ha dichiarato ai microfoni della BBC che i sintomi tipici della variante Omicron sono: “corpo dolorante e stanchezza, estrema stanchezza“.