Variante Omicron, Germania: "Oltre soglia critica ma no lockdown a Natale"

Berlino, 19 dic. (Adnkronos) – In Germania non ci sarà un lockdown prima di Natale. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach in un'intervista ad Ard. "Qui non ci sarà un blocco come nei Paesi Bassi prima di Natale.

Avremo la quinta ondata", ha affermato Lauterbach, sottolineando che è stata superata la soglia critica quanto al numero di persone infette dalla variante Omicron e quindi "questa ondata non può più essere fermata completamente".

L'obiettivo a questo punto è "proteggere coloro che sono particolarmente a rischio" rilanciando la campagna vaccinale, ed educare le persone su ciò che è possibile fare durante le vacanze e su ciò che non lo è. "La mia preoccupazione ora è portare avanti la campagna di richiamo e la prima campagna di vaccinazione il più rapidamente possibile, senza burocrazia e alla massima velocità" ha detto il ministro della Salute tedesco.

I CONTAGI – La Germania ha registrato 29.348 nuovi casi di Covid e 180 decessi nelle ultime 24 ore. I dati forniti oggi dall'Istituto Robert Koch indicano una significativa diminuzione dei contagi rispetto alle medie dei giorni scorsi, in parte dovuta al fatto che si tratta del fine settimana, ma inferiore a quella registrata domenica scorsa, quando erano state 32.348 le nuove infezioni.

Viene sottolineata poi una diminuzione dell'incidenza settimanale, scesa a 315,4 casi ogni 100mila abitanti, mentre ieri era di 321,8 casi, una settimana fa di 390,9.

RESTRIZIONI PER ALTRI PAESI – La Germania ha inserito il Regno Unito nella lista dei Paesi a più alto rischio per la diffusione della variante Omicron del Covid. A partire da domani 20 dicembre verranno così imposte delle restrizioni all'ingresso dei viaggiatori dalla Gran Bretagna. Ai tedeschi che rientrano verrà chiesto il risultato negativo di un tampone e di rispettare una quarantena di due settimane, anche se sono vaccinati.

La Germania ha inoltre imposto restrizioni agli ingressi da Francia e Danimarca, dichiarate zone ad alto rischio Covid.

Chi arriverà da questi Paesi senza essere vaccinato, o senza avere un certificato di guarigione, dovrà farà 10 giorni di quarantena, periodo che potrà essere ridotto con un test negativo dopo cinque giorni. A questo punto, tutti i Paesi confinanti con la Germania, escluso il Lussemburgo, vengono considerati Paesi ad alto rischio Covid dalle autorità sanitarie tedesche.