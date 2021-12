La variante Omicron continua a far preoccupare. In Sudafrica i contagi sono raddoppiati in 24 ore e la mutazione è stata rilevata nel 75% dei casi.

Variante Omicron, i contagi sono raddoppiati in 24 ore in Sudafrica

La nuova variante Omicron, in Sudafrica, sta diventando la mutazione dominante del Coronavirus.

Si sta diffondendo molto velocemente, facendo registrare un forte aumento delle infezioni. Secondo l’ultima rilevazione giornaliera, i nuovi positivi sono stati 8.500, ovvero il doppio rispetto ai 4.300 casi confermati nella giornata precedente. Questa variante sta correndo velocemente, tanto da riuscire a raddoppiare i casi in una sola giornata.

Variante Omicron, i contagi sono raddoppiati in 24 ore: “Rappresenta il 75% dei casi”

Anne von Gottberg, dell’Istituto nazionale per le malattie trasmissibili in Sudafrica, durante un briefing dell’Oms riguardo la situazione attuale, ha dichiarato che la variante Omicron sta diventando dominante.

“Al momento è stato effettuato solo un numero limitato di test per verificare la presenza, tuttavia di tutti quelli sequenziati Omicron rappresenta il 75%” ha dichiarato la professoressa. La variante mutata è stata individuata in Sudafrica, ma ora è già stata scoperta in altri 24 paesi, compresa l’Europa.

Variante Omicron, i contagi sono raddoppiati in 24 ore: “Rischio di infezione più elevato”

L’Oms ha classificato la variante Omciron come “preoccupante” e ha spiegato che, secondo i primi riscontri, “le prove suggeriscono che ha un rischio di infezione più elevato“.

I paesi di tutto il mondo, negli ultimi giorni, hanno vietato i viaggi dal Sudafrica, per cercare di contenere la diffusione della variante.