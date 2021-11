Variante Omicron, l’AD di Moderna: “I vaccini saranno meno efficaci”

Secondo l'AD di Moderna Bancel i vaccini perderanno efficacia contro la variante Omicron e sarà necessario modificarli.

L’amministratore delegato di Moderna Stéphane Bancel ha affermato che i vaccini anti Covid ttualmente esistenti saranno meno efficaci contro la variante Omicron, rilevata per la prima volta nell’Africa meridionale e ora rilevata anche in alcuni paesi europei.

AD di Moderna sulla variante Omicron

Intervistato dal Financial Times, il CEO di una delle case farmaceutiche che produce i vaccini conto il virus ha spiegato che l’elevato numero di mutazioni sulla proteina Spike della nuova variante e la rapida diffusione in Sudafrica suggeriscono “un calo della protezione” e una necessità di modifica dei vaccini. “Non so di quanto, per questo dobbiamo attendere i dati. Ma tutti gli scienziati con cui ho parlato mi hanno detto che questa cosa non va bene“, ha sottolineato.

Secondo lui ci vorranno mesi prima di riuscire a produrre su larga scala sieri in grado di essere efficaci contro quella mutazione.

AD di Moderna sulla variante Omicron: crollano le borse

Bancel ha continuato affermando che gran parte degli esperti riteneva che una variante con così tante mutazioni non sarebbe emersa per uno o due anni.

Come accaduto dopo l’allarme lanciato sulla presenza della variante, le sue parole hanno fatto affondare le Borse asiatiche e i futures sui listini europei e su Wall Street.

Tokyo ha infatti chiuso in calo dell’1,6% e Seul del 2,4%, Dow Jones ha ceduto l’1,2%, Francoforte ha perso l’1,6% e Londra l’1,2%.