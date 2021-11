Variante Omicron, Mantovani: “La lezione è che dobbiamo vaccinarci tutti, dobbiamo vaccinare il mondo”

Parla l'mmunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Humanitas, sulla notizia dei primi casi in Europa della variante Omicron.

Primi casi anche in Europa della variante Omicron. A parlare di questa situazione che sta gettando nuova preoccupazione nel mondo è l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Humanitas, ospite questa mattina su Rai Radio1 a Sabato Anch’io.

Stando alla sua posizione, chiudere le frontiere e impedire i voli da una manciata di Paesi africani non basta:

“É una misura temporanea che ci consente di capire la situazione. A lungo andare non è chiudendoci che risolveremo la situazione. La liberalizzazione dei brevetti è tema su cui ci sono opinioni diverse. È importante in questo momento condividere la capacità di produrre. L’Unione Europea anche grazie al nostro primo ministro sta iniziando a sostenere la costruzione di impianti in Paesi africani”.