Negli Stati Uniti sono stati registrati oltre un milione di contagi in un giorno, con un boom di ricoveri. Biden ha lanciato un appello, chiedendo a tutti di fare la terza dose di vaccino.

Variante Omicron negli USA: oltre un milione di contagi in un giorno

La variante Omicron continua a diffondersi negli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1 milione di nuovi casi, mai così tanti da inizio pandemia. Il Paese è alle prese con una forte impennata di casi, che stanno provocando una forte pressione sul sistema sanitario. L’ultimo bollettino ha numeri più alti perché gli Stati hanno comunicato i contagi in ritardo per via delle festività. Al momento ci sono 103mila persone ricoverate negli ospedali.

Solo una settimana fa erano 71mila. I decessi in un giorno sono stati 1.909.

Variante Omicron negli USA: l’impennata sottostimata

Un forte aumento anche per quanto riguarda i ricoveri pediatrici. In Illinois il numero dei bambini ricoverati è triplicato dall’inizio di dicembre, come ha spiegato il governatore J.B. Pritzker. Il commissario per la salute del New Jersey, Judy Persichilli, ha affermato che il totale di ricoveri pediatrici è quasi raddoppiato in una settimana.

L’impennata di casi potrebbe anche essere sottostimata in quanto molti americani si affidano ai test fai da te e spesso i risultati non vengono segnalati. Dall’inizio della pandemia gli Stati Uniti hanno registrato oltre 56 milioni di contagi e quasi 830 mila vittime. In Florida, uno degli stati meno restrittivi, i contagi sono cresciuti del 948% in due settimane. La variante Omicron rappresenta il 58,6% delle varianti e, anche se sembra non provocare malattie gravi, inizia a far preoccupare.

Variante Omicron negli USA: “Vaccinarsi è un dovere patriottico”

L’immunologo Anthony Fauci, consigliere del presidente Biden per la gestione della pandemia, ha spiegato che anche se con Omicron il tasso di ospedalizzazione è molto più basso, rimane il pericolo che i ricoveri possano aumentare. Nonostante questo, ha spiegato che in base ai dati raccolti in Sudafrica, Gran Bretagna e Usa, la variante Omicron “appare meno severa“. “Vaccinatevi. È gratis, si salvano vite ed è un dovere patriottico” è stato l’appello social del presidente Biden.