Variante Omicron, Pfizer annuncia: “Vaccino pronto entro marzo 2022”

Variante Omicron, Pfizer parla di un vaccino pronto entro marzo 2022. Non si sa se ci sarà una quarta dose.

Variante Omicron, Pfizer ha un vaccino pronto per il rilascio. Secondo quanto annunciato dall’amministratore delegato Albert Bourla alla Cnbc, sarà messo a punto per marzo 2022.

Variante Omicron, il vaccino Pfizer in arrivo

Il nuovo vaccino Pfizer efficace contro la variante Omicron è già in cantiere.

L’azienda farmaceutica ha iniziato a produrre le dosi: “La speranza è raggiungere qualcosa che ci garantisca una migliore protezione, in particolare contro il contagio, perché la protezione dal ricovero e dai sintomi gravi è già ragionevole, in questo momento, con gli attuali vaccini, fintanto che si fa la terza dose”, ha dichiarato l’AD Albert Bourla.

Pfizer ha pronto un nuovo vaccino per la variante Omicron

Il nuovo vaccino Pfizer sarà inoltre efficace anche contro le varianti differenti da Omicron in circolo, come ad esempio la variante Delta.

Da una parte l’azienda farmaceutica sta studiando l’efficacia dell’attuale vaccino contro le mutazioni, dall’altra sta lavorando a una nuova versione.

Non solo variante Omicron, dopo il vaccino Pfizer arriva la pillola anti-Covid

Nel frattempo, Pfizer ha chiesto all’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, di valutare l’autorizzazione per commercializzare una pillola anti-Covid: il Paxlovid. Tale medicinale sarebbe da utilizzarsi in caso di malattia da lieve a moderata, su adulti e adolescenti dai 12 anni in su, con un peso corporeo di almeno 40kg.