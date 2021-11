La moglie e i due figli del paziente zero sono risultati positivi alla variante Omicron del Covid. Fortunatamente non presentano sintomi rilevanti.

La moglie e i due figli del paziente zero sono risultati positivi alla variante Omicron del Covid. Fortunatamente non presentano sintomi rilevanti. Lo ha reso noto la Regione Campania, al termine del sequenziamento relativo al paziente campano che proveniva dall’Africa e ai contatti diretti che ha avuto quando è tornato in Italia.

Variante Omicron, positivi anche moglie e due figli del paziente zero

Il paziente zero, contagiato dalla variante Omicron del Covid, è un dirigente Eni rientrato dal Mozambico e risultato positivo ad un tampone effettuato a Milano. Come era prevedibile, anche sua moglie e i suoi figli sono risultati positivi alla variante Omicron. Fortunatamente nessuno di loro presenta sintomi rilevanti. La conferma che il contagio è dovuto a questa nuova mutazione del Covid rilevata in Sudafrica è arrivata proprio dalla Regione Campania al termine del sequenziamento.

L’uomo, vaccinato con doppia dose, ha spiegato che i sintomi sono molto lievi e tutte le persone contagiate in questo momento sono in buone condizioni.

Variante Omicron, positivi anche moglie e due figli del paziente zero: il sequenziamento

Quest’ultimo è avvenuto in tempi molto rapidi, grazie agli strumenti che con tecnologia NGS, di cui è dotato l’ospedale Cotugno, consentono di processare e valutare il genoma virale nel giro di 24 ore. I quattro pazienti positivi non presentano sintomi rilevanti e questa sarebbe una conferma dell’azione prodotta dal vaccino.

Variante Omicron, positivi anche moglie e due figli del paziente zero: le parole di De Luca

“Esprimiamo apprezzamento per il personale altamente qualificato del Cotugno che ha completato il sequenziamento.

Seguiremo con la massima attenzione questo caso con grande attenzione al tracciamento” ha dichiarato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Il tracciamento in questo momento è molto importante, perché permetterà di rilevare con grande rapidità eventuali altre persone positive, per cercare di frenare la diffusione della variante nella regione Campania.