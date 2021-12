Variante Omicron, la previsione-proiezione di Fabrizio Pregliasco è inquietante: “30mila casi al giorno per Natale, 200/250 decessi al giorno”

Su quello che la variante Omicron farà agli italiani per Natale e durante le feste Fabrizio Pregliasco è stato chiaro: “30mila casi al giorno per Natale e 200/250 decessi al giorno”. Più precisamente il virologo ha detto intervenendo ad Agorà su Rai Tre: “I calcoli matematici ci dicono che arriveremo a 30 mila contagi al giorno.

Con una proiezione fino a 200/250 decessi”.

La variante Omicron, Pregliasco e il Natale: i “numeri” del virologo non sono buoni

Insomma, fra proiezioni matematiche e previsioni scientifiche il dato che pare certo è quello per cui il covid non mollerà la presa, non con le festività natalizie e di fine anno ormai incombenti. Ha spiegato Pregliasco: “Restiamo in una fase di crescita in cui ogni contatto interumano presenta una piccola percentuale di rischio”.

Per Natale la variante Omicron incrementerà i contagi, cosa ha detto Pregliasco su farmaci e vaccini

“Bisogna insistere sulla campagna vaccinale, ma certo non possiamo pensare di costringere le persone”. E in chiosa al suo intervento: “Uno zoccolo duro di No Vax rimarrà comunque. I farmaci? Sono importantissimi, ma in ogni caso non sono alternativi ai vaccini”. In merito alla variante Omicron il parere di Pregliasco era già noto.

Cosa aveva detto Pregliasco della variante Omicron quando a Natale mancava più di un mese

Ecco cosa aveva detto il virologo ad inizio del mese di dicembre: “Della variante Omicron ci dobbiamo pre-occupare. Ossia avere nella gestione della variante un approccio organizzato, veloce, rapido e completo”. E poi: “Credo che la variante rientri in un normale processo evolutivo di questo virus. È probabile che questa variante sia più contagiosa ed è possibile una riduzione dell’efficacia del vaccino ma non un suo azzeramento”.