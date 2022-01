Variante Omicron, Pregliasco: “Per i vaccinati con tre dosi è una relativa passeggiata”

Per chi ha tre dosi di vaccino, la variante Omicron "è una relativa passeggiata": lo ha affermato Pregliasco sottolineando la minor gravità della malattia.

Il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco ha evidenziato che la variante Omicron, per i vaccinati con tre dosi, “è una relativa passeggiata“: come dimostrato da articoli scientifici, ha spiegato, a fronte di un forte aumento della contagiosità la gravità della malattia si è ridotta di un terzo.

Pregliasco sulla variante Omicron

Intervistato da SkyTg24, il Direttore Sanitario dell’IRCCS Galeazzi ha specificato che la nuova variante, scoperta in Sudafrica ma arrivata in Italia all’inizio di dicembre, rappresenta di fatto un nuovo virus e richiederà, di conseguenza, strategie diverse rispetto a quelle adottate finora.

Per esempio vanno secondo lui implementati e integrati i dati forniti nel bollettino dei contagi quotidiani, da diramare in ogni caso a livello giornaliero perché “sono contrario a qualsiasi censura o mancanza di trasparenza che impedirebbe valutazioni indipendenti rispetto a quelle del governo“.

Pregliasco sulla variante Omicron: “Non raggiungeremo mai immunità di gregge”

Per ciò che riguarda l’immunità di gregge, Pregliasco ha sottolineato che “non ci arriveremo mai perché non spegneremo l’infezione“. Questo coronavirus è infatti in grado di reinfettare chi in passato si è già contagiato e potrebbero emergere nuove varianti, anche se comunque entro la fine di questo inverno “avremo una gran massa di persone non più suscettibili“.

Secondo lo scienziato, infine, il prossimo autunno ci sarà una nuova ondata prevedibilmente meno impegnativa ma, entrando in una fase endemica, avremo imparato a convivere con il virus e saranno state scoperte terapie più mirate.