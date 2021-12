Variante Omicron, presidente del Sudafrica: “Tasso di infezioni mai visto prima”

Il Presidente del Sudafrica ha evidenziato che la nuova variante Omicron sta facendo registrare nel paese un tasso di infezioni mai visto prima.

Il Presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa è tornato ad esprimersi sulla variante Omicron spiegando che il suo paese sta facendo i conti con un aumento di contagi mai visto finora e sta preparando le sue strutture ospedaliere ad un incremento dei ricoveri.

Variante Omicron: parla il presidente del Sudafrica

Il numero uno del governo sudafricano ha evidenziato che la nuova variante sta spingendo il paese verso una quarta ondata di contagi e sottolineato che sembra dominare le nuove infezioni nella maggior parte delle province.

Queste le sue parole: “Mentre il paese si sta dirigendo verso una nuova ondata, stiamo vivendo un tasso di infezioni che non abbiamo mai visto dall’inizio della pandemia“.

Nell’ultima settimana il numero di casi positivi diagnosticati al giorno è infatti aumentato di cinque volte.

Variante Omicron, il presidente del Sudafrica: “Presto convocheremo un Consiglio”

Anche se è ancora noto quale impatto avrà la variante Omicron sui ricoveri ospedalieri, Ramaphosa ha reso noto di aver preparato gli ospedali ad ammettere più pazienti e di star studiando come garantire rapidamente i farmaci per il trattamento del virus.

“Presto convocheremo una riunione del Consiglio nazionale per la gestione del Covid e fare il punto sullo stato della pandemia, cosa che ci consentirà di adottare tutte le ulteriori misure necessarie per mantenere le persone al sicuro e in salute“, ha concluso.