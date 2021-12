Variante Omicron, Ricciardi: “Sembra che il vaccino Pfizer sia efficace”

Secondo quanto affermato da Ricciardi, contro la variante Omicron sembra che il vaccino Pfizer sia efficace nell'offrire protezione.

Il consulente del Minstero della Salute Walter Ricciardi si è espresso sull’efficacia dei vaccini contro la nuova variante Omicron affermando che, secondo i primi studi a disposizione, il vaccino Pfizer sembra offrire protezione.

Ricciardi sulla variante Omicron

Intervenuto durante la trasmissione DiMartedì in onda su La7, l’esperto ha spiegato che la velocità di trasmissione della nuova mutazione sudafricana è superiore rispetto a quella della variante Delta e che i dati che arrivano dal Sudafrica dicono che ha sintomi più lievi.

“La propagazione è impressionante e la contagiosità deve preoccupare, anche se dal punto di vista clinico non fosse pericolosa“, ha aggiunto.

Ha poi evidenziato che l’Italia deve proseguire con la strategia individuata continuando con la campagna vaccinale e la riduzione della circolazione del virus. Secondo lui andrebbe inoltre tolta la possibilità di ottenere il green pass con i tamponi antigenici dato l’alto rischio che diano falsi negativi.

Ricciardi sulla variante Omicron e il vaccino ai bambini

Ricciardi si è infine espresso sul vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni per cui, dopo il via libera dell’Ema, è attesa l’autorizzazione dell’Aifa. “E’ sicuro e immunogeno e non è vero che i bambini non si ammalano: in Inghilterra centiaia vengono ricoverati e decine muoiono“, ha sottolineato.

Quanto invece all’obbligo vaccinale, Ricciardi ha spiegato che l’Italia non è nella consdizione di inserirlo come invece sta valutando di fare la Germania.

“Ci sarà una fine, dipende da noi. Avremmo potuto esserne già fuori se tutto il mondo avesse adottato misure e vaccinato“, ha concluso.