Variante Omicron, servirà una quarta dose di vaccino? Il parere dell’Ema

Emer Cooke, direttrice dell'Ema, frena gli entusiasmi sullo sviluppo di un nuovo e specifico vaccino per Omicron: "Servono dati clinici".

Potrebbero allungarsi i tempi per l’approvazione di vaccini con formule adattate alla variante Omicron.

Ieri, giovedì 14 gennaio, si è svolto un vertice tra l’ente regolatore vaccini e Ema – Agenzia europea per i medicinali – a riguardo. La direttrice di Ema, Emer Cooke, ha poi riportato:

«Oggi non si tratta solo della risposta normativa a Omicron, ma fa anche parte dell’impostazione della scena per una discussione più strategica su quali tipi di vaccini potrebbero essere necessari a lungo termine per gestire adeguatamente il Covid. Queste decisioni non sono solo per le autorità di regolamentazione. È necessaria la collaborazione tra tutti gli attori in questo spazio, compresi i responsabili delle decisioni in materia di salute pubblica a livello nazionale, regionale e globale».