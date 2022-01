Variante Omicron, Silvestri: “Covid diventerà endemia, non saranno più necessari i lockdown”

Silvestri spiega in che modo, diffusa la variante Omicron, si può sperare nella fine della pandemia e nell'avvio dell'endemia.

Il professore della Emory University Guido Silvestri ha evidenziato che, con la diffusione della variante Omicron e la conseguente possibile endemizzazione del Covid, è possibile sperare sperare nella fine della pandemia.

Silvestri sulla variante Omicron

In un’articolo su Repubblica, l’esperto ha sottolineato che, osservando i dati, la mutazione sudafricana risulta più trasmissibile rispetto a quella indiana (variante Delta) e alle altre ma è meno patogenica.

La riduzione della mortalità, secondo alcuni studi, arriva al 91%. Ciò è legato alla minore capacità di attaccare i polmoni e alla tendenza a rimanere nei bronchi.

Di qui l’invito di Silvestri a continuare ad insistere in modo costante e incisivo con i programmi di vaccinazione di massa, comprese le campagne per le terze dosi e per i minori, cercando al contempo di ridurre il più possibile ogni restrizione generalizzata che coinvolga anche i vaccinati.

Silvestri sulla variante Omicron: “Stop a lockdown”

Dato che molto probabilmente la pandemia evolverà in endemia, con probabili picchi stagionali di incidenza ai quali bisognerà essere preparati al meglio, i lockdown non sono più necessari. In questa fase, in cui abbiamo disponibili vaccini e antivirali (Sotrovimab e Paxlovid in primis), si è infatti sviluppato un notevole consenso circa la modesta efficacia e assoluta insostenibilità dei metodi di controllo del virus basati sulla separazione forzata a oltranza tra le persone.