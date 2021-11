Variante Omicron, Sudafrica: "Panico non necessario, blocco voli è scorretto"

Città del Capo, 28 nov. (Adnkronos/Dpa) – Sulla variante Omicron si sta registrando "un panico non necessario", perché i sintomi di chi viene contagiato dal nuovo ceppo del Covid sono "molto deboli". Lo ha detto la presidente dell'Associazione medica sudafricana, Angelique Coetzee.

Dal canto suo, la ministra per le Relazioni internazionali, Naledi Pandor, ha definito il blocco dei viaggi da e verso il suo Paese "scorretto e non necessario, simile a una punizione per il suo sequenziamento avanzato del genoma e per la capacità di rilevare rapidamente nuove varianti".