Variante Omicron, Ursula Von Der Leyen: “Una corsa contro il tempo”

Ursula Von der Leyen ha parlato di corsa contro il tempo nella lotta alla variante Omicron, già riscontrata in diversi paesi membri.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che contro la variante Omicron, già identificata in diversi paesi europei, “è una corsa contro il tempo“. Tra i paesi che hanno confermato la presenza della mutazione vi sono Italia, Regno Unito, Germania, Danimarca e Olanda.

Von Der Leyen su variante Omicron

Intervenuta in una conferenza stampa a Riga, la donna ha spiegato che gli scienziati hanno bisogno di due o tre settimane per avere un quadro completo sulla qualità delle mutazioni di questa nuova variante. Non ha poi mancato di sottolineare la necessità di guadagnare tempo e rinnovare l’invito ai cittadini a vaccinarsi, proteggersi e mantenere il distanziamento.

Von Der Leyen su variante Omicron: i casi in Europa

Intanto sono diversi gli stati europei che hanno registrato casi di variante Omicron in cittadini tornati nei giorni scorsi dall’Africa meridionale. Tra questi i Paesi Bassi, dove le autorità hanno riscontrato 13 positivi arrivati venerdì a bordo di voli in provenienza dal Sudafrica, ma anche la Germania e la Gran Bretagna, territori che hanno identificato tre casi ciascuno.

In Italia per il momento la conta è ferma a quota uno (un dipendente Eni arrivato a Fiumicino con un volo dal Mozambico) ma non è escluso che il bilancio possa aumentare.

Nel frattempo anche la Danimarca ha reso noto di aver diagnosticato due infezioni da variante Omicron riferite sempre a passeggeri tornati dal Sudafrica.