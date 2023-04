Varriale accusato da un'altra donna per stalking e violenza

Nuovi guai giudiziari per Enrico Varriale che adesso è accusato da un'altra donna per due telefonate minacciose

Per lui i guai non sono affatto finiti ed Enrico Varriale è accusato da un’altra donna per stalking e violenza. L’ex direttore di Rai Sport è già sottoposto a giudizio per reati simili sull’ex compagna. Secondo quanto riportato da Corriere della Sera il noto giornalista che ha già pendenze con la giustiza che lo vedono presunto autore di reati adesso è accusato da un’altra donna.

Varriale accusato da un’altra donna

Le accuse mosse in ipotesi sono infatti le medesime: stalking e violenza. E sarebbero accuse suffragate da uno storico forte: pare che alla fine la donna sia svenuta a seguito a uno schiaffo. Da quanto si legge questa volta, ci sarebbero persino due telefonate effettuate direttamente dai telefoni Rai. Ed in quel frangente l’indagato avrebbe usato una voce camuffata. “Morirai”.

Le due telefonate e lo schiaffo violento

Il Corriere spiega che nelle telefonate fatte dai telefoni aziendali la voce era contraffatta ma sarebbe stata riconosciuta dalla parte lesa. Le due chiamate sono del 19 dicembre 2021 a distanza di mezz’ora una dall’altra a cavallo delle 13. Enrico Varriale, col quale la donna aveva una relazione, è indicato come l’autore materiale delle telefonate. E dieci giorni prima l’indagato l’avrebbe aggredita fisicamente, “sferrandole uno schiaffo tanto violento da farle sbattere la testa sul pavimento e perdere i sensi”.