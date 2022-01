Vasco Brondi in “Ci abbracciamo”, il 5 febbraio su Indie Jungle

Roma, 31 gen. (askanews) – Vasco Brondi, che nel video in esclusiva si esibisce in “Ci abbracciamo”, è il protagonista della penultima puntata di stagione del programma di approfondimento musicale Indie Jungle, il 5 febbraio alle 20.15 su Sky Arte e disponibile on demand e in streaming su NOW.

Tra gli autori più affermati nel panorama della musica indipendente italiana, Vasco Brondi è fondatore nel 2007 del progetto Le Luci della Centrale Elettrica.

L’esordio discografico arriva l anno seguente con “Canzoni da spiaggia deturpata”, un lavoro che porta Le Luci a vincere la Targa Tenco per la miglior opera prima del 2008. Il grande consenso da parte del pubblico e della critica viene ampliato con i lavori successivi, consolidandosi nel 2014 con “Costellazioni” e nel 2017 con “Terra”. Nel 2018, con la pubblicazione della raccolta “2008/2018 tra la via Emilia e la via Lattea”, Brondi mette fine alle Luci della Centrale Elettrica, proseguendo la carriera senza il nome del progetto e continuando a incantare critica e pubblico con la sua scrittura.

“Paesaggio dopo la battaglia” è il primo lavoro di inediti firmato Vasco Brondi ed è stato pubblicato nel 2021.