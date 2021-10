Vasco Rossi contro Meloni e Salvini: “Creano odio per avere consensi”

Vasco Rossi si è scagliato contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini dopo il recente attacco alla Cgil da parte di Forza Nuova.

Vasco Rossi contro Meloni e Salvini

“C’è una destra molto estremista, per me è giusto che ci sia la destra ma non deve essere pericolosa come quella che sembra ci sia all’orizzonte. C’è un continuo seminare odio e divisione, io faccio musica e porto gioia, c’è gente che soffia sul fuoco e sapete chi sono”, ha dichiarato il cantante dopo il recente attacco alla Cgil da parte di Forza Nuova, e contro i due politici ha detto: “I toni di Meloni e Salvini sono toni divisivi che creano solo odio per avere dei consensi” (…) le parole sono usate in modo vergognoso oggi.

Quando sento urlare libertà, libertà penso che la libertà non è quella: libertà ha senso quando è all’interno di un limite altrimenti non è libertà ma caos, noi negli anni 70 lo avevamo già capito, non mi aspettavo di tornare indietro come stiamo facendo ora, si tornano a mettere in discussione cose che per me erano chiare”, ha dichiarato.

Vasco Rossi contro i No Vax

Il cantante sta per presentare il suo nuovo album, Siamo qui, e alla presentazione del disco non ha dimenticato di parlare di tematiche attuali, come la politica e il movimento no-vax:

“Il no vax pensa che ci sia un complotto perché tutto deve avere un motivo, non riesce ad accettare che sia un caso ma pensa ci sia dietro qualcosa.

Provi a parlarci ma non puoi convincerlo, lui è convinto di quello e ha bisogno di crederlo perché la sua testa è così”, ha dichiarato il rocker di Zocca che, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, si è detto a favore della campagna vaccinale.

Vasco Rossi: il figlio

Nei giorni scorsi Vasco Rossi si era trovato a dover commentare con diniego la notizia della condanna di suo figlio Davide Rossi a 1 anno e 10 mesi di carcere.

La vicenda era legata a un tamponamento avuto dal figlio del cantante nel 2016.